Onze pessoas morreram por afogamento de janeiro a outubro no Juruá

De janeiro a outubro de 2023, ao menos 11 pessoas já morreram afogadas em Cruzeiro do Sul e demais cidades do Vale do Rio Juruá. No ano passado, foram nove mortes por afogamento só no município.

O último caso de afogamento no Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, foi registrado nesse domingo, 15, tendo como vítima Vitor Páscoa da Silva, de 12 anos, que morava no Bairro Miritizal.

O garoto foi ao rio para brincar com amigos e, mesmo sabendo nadar, se enganchou em uma rede de pesca e se afogou. Familiares, o Corpo de Bombeiros e médicos tentaram reanimar Vitor, mas ele não resistiu.

“O tio o encontrou, mas não conseguiu tirar. Foi buscar uma faca para cortar a rede e tirá-lo da água. A tentativa de reanimação começou ainda por um familiar com instrução de um Bombeiro, prosseguiu com a chegada da unidade avançada do Samu e nossa equipe e até no Pronto-Socorro, mas ele não apresentava mais sinais vitais”, contou o comandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, capitão Josadac Ibernon.

Na semana passada, o agricultor Paulo Dias, que segundo testemunhas estaria embriagado, caiu de uma embarcação e desapareceu nas águas do Rio Juruá. As buscas do Corpo de Bombeiros foram encerradas no quarto dia e o corpo da vítima não foi encontrado.

O comandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul considera 11 um número alto de afogamentos para a região. Diz ainda que é necessária a atenção das pessoas, principalmente com relação às crianças.

“É um número muito expressivo para a nossa região, onde há muitos rios que são usados pela população como meio de transporte e local de lazer, o que potencializa esse tipo de acidente. Este caso de domingo foi mais uma vida ceifada pelas águas”, concluiu o militar.