Marcus e Flaviano dizem que esperam que Petecão cumpra palavra sobre aliança entre MDB e PSD

Com a ausência do senador Sérgio Petecão (PSD) na "Roda Democrática" idealizada pela Fundação Ulysses Guimarães, ligada ao MDB, nesta quarta-feira, 11, o presidente estadual do MDB no Acre, o pré-candidato Marcus Alexandre e o ex-deputado federal Flaviano Melo preferiram não politizar a ausência e afirmam que devem aguardar posicionamento do parlamentar. Segundo o emedebista, nos recentes encontros com Petecão, ele demonstrou interesse em permanecer na chapa majoritária de Alexandre em 2024. "Na última conversa todos estavam pró-aliança com MDB', contou. Melo disse ainda que não ficará magoado com a possibilidade de aliança de Petecão com o PP de Gladson Cameli - que terá o secretário de governo, Alysson Bestene, disputando as eleições. "Cada um faz o que quer, na política a gente não pode chatear", afirmou. Marcus, preferiu não...