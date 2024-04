Henri Castelli relembra agressão: ‘Foi uma covardia, tentaram me matar’; assista

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em entrevista, o ator Henri Castelli comentou sobre as agressões que sofreu após uma briga há quase três anos em Barra de São Miguel, em Alagoas.

“Não foi briga, foi uma covardia, tentaram me matar. Graças a Deus tinha um promotor de Justiça de Belém, que hoje virou um grande amigo, que presenciou e se posicionou, como profissional. Ele disse: ‘Vi o que aconteceu. Você não fez nada’. Nem beber eu tinha bebido”, revelou.

De acordo com o artista, o motivo ainda é desconhecido e ele disse também não ter nenhum ressentimento, que “está tudo certo”.

“Foi numa marina, que estava fechado. Eu não sei o porquê. Ninguém falou. Eles fizeram um acordo com a promotoria, foram condenados. Um pegou pelo pescoço, me desmaiou, o outro chutou por baixo. Vieram do nada. Eu não sei o motivo. Eu falo isso aqui, parece mentira, mas não sei”, comentou.

Pedido de indenização

No processo, que ainda não foi julgado, Henri Castelli cobra uma indenização de R$ 400 mil do empresário Bernardo Amorim e do corretor de imóveis Guilherme Accioly Ferreira. Ele afirma que foi agredido pelas costas “por duas pessoas que não conhece e com quem nunca manteve diálogo ou qualquer tipo de relação”.

Na defesa apresentada à Justiça, Guilherme disse que Henri iniciou a confusão e que ele estava completamente “alterado e imbuído de uma valentia desnecessária” em razão de um entrevero por questões profissionais com o empresário Bernardo.

“Foi muito triste o que aconteceu comigo. Fui agredido covardemente sem chance de me defender. Eu estava com alguns amigos e, do nada, fui puxado pelas costas, jogado no chão e agredido, vítima de socos e chutes no rosto”, disse o ator na época através de um vídeo nas redes sociais.