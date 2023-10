Líder dá “puxão de orelha” e cobra postura da base: “quem tem maioria, dita as regras”

Em solenidade realizada no auditório da Universidade Federal do Acre (UFAC), a Secretaria de Estado de Administração (Sead) realizou nesta terça-feira, 10, a cerimônia de certificação dos 404 servidores pós-graduados no Curso de Planejamento, Organização e Sustentabilidade em Gestão Pública. O ato faz parte do lançamento das atividades da Semana do Servidor Público. De acordo com a gestão, a pós-graduação no Curso de Planejamento, Organização e Sustentabilidade em Gestão Pública ocorreu em parceria com a Universidade Federal do Acre (UFAC) e custou ao governo mais de R$ 500 mil. Presente na solenidade, o governador Gladson Cameli (Progressistas) falou sobre a importância da capacitação dos servidores para o desempenho de suas funções na administração pública. "Essa capacitação traz conhecimento e aperfeiçoamento, isso faz parte do vocabulário do governo. Isso vai ajudar...