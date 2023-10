Barbary reforça pedido de instalação do ILS no Aeroporto de Cruzeiro do Sul

lEm audiência na manhã desta terça-feira 10, com o ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, o deputado federal Zezinho Barbary (PP) reforçou o pedido de instalação do equipamento Intrument Landim System (ILS) no Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul, e também a inclusão dos municípios acreanos no Sistema Nacional de Viação (SNV).

De acordo com o parlamentar, o aeroporto de Cruzeiro do Sul atende sete cidades localizadas na região, com movimentação de mais de cem mil passageiros ao ano. Acontece que, no período chuvoso e com condições meteorológicas desfavoráveis para pouso e decolagem, as operações se tornam perigosas por causa da pouca ou quase nada visibilidade da pista.

“É recorrente atraso e cancelamentos de voos, resultando em constantes reclamações de passageiros. A instalação do ILS irá garantir segurança e eficiência nas operações do aeroporto” – explicou Barbary ao ministro.

Inclusão dos municípios no SNV

O deputado Zezinho Barbary também solicitou ao ministro Silvio Costa Filho a inclusão dos municípios de Cruzeiro do Sul, Santa Rosa do Purus, Jordão, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter no Sistema Nacional de Viação, visando a Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte.

O parlamentar acreano justificou que são municípios isolados, localizados na calha dos rios Juruá, Purus e Tarauacá e que dependem do transporte hidroviário, e que, ao mesmo tempo, necessitam de instalações adequadas e seguras durante o embarque e o desembarque de pessoas e mercadorias.

“Recebemos a garantia do ministro que esses municípios serão incluídos no SNV e que a aquisição do equipamento ILS para o Aeroporto de Cruzeiro do Sul se encontra em processo preliminar de avaliação de custo/benefício dada a sua necessidade de operacionalização. Estamos aqui fazendo o nosso trabalho, sempre buscando melhorias para o nosso Estado e, principalmente, para a região do Juruá” – garantiu.