Calor pode aliviar com chegada de onda polar e chuvas neste fim de semana no Acre

Nestes dois últimos dias, as forças de segurança aprenderam 125.700 quilos de drogas em ações conjuntas no Vale do Juruá, com prejuízo superior a R$ 1,3 milhão para o crime. Dois homens foram presos e dois fugiram. Na madrugada desta sexta-feira, 6, no Rio Juruá, em Rodrigues Alves, Rodrigues Alves, E.S.S, 26 anos, foi preso com 53.500 quilos de entorpecente em uma embarcação no Rio Juruá. Os outros dois homens que estavam com ele, fugiram pela mata, as margens do manancial. Em duas embarcações, eles levavam 16,90 quilos de Skunk, 26,40 quilos de Cloridrato de cocaína e 10,20 quilos de Oxidado de cocaína. O valor da droga é estimado em R$ 552.200,00 A ação da Polícia Federal, Polícia Militar, por meio da Companhia de Policiamento Especializado do 6° BPM, Polícia...