Acre recebe cerca de 60 denúncias mensais de crimes contra crianças e adolescentes

A seca severa provocada pelo período de estiagem no Acre fez com que o governo do estado decretasse emergência nesta sexta-feira, 6. A publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) justifica o decreto pela diminuição abrupta das precipitações que acarreta considerável redução no nível dos Rios Acre, Purus, Juruá, Tarauacá, Envira, Iaco e Moa, atingindo substancialmente o abastecimento hídrico da população, agricultura e pecuária dos municípios localizados em suas respectivas bacias e que municípios e aldeias indígenas arriscam ficar totalmente isolados devido à falta de navegabilidade dos rios. O governo também justifica a decisão por conta do risco de desabastecimento de medicamentos e itens de saúde nos hospitais e postos médicos dos municípios afetados e ainda cita as previsões meteorológicas do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da...