Ao presidente da OCB, governador diz que pretende ampliar compras junto às cooperativas

Após sessão solene na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) em alusão aos 50 anos de atuação da Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre (OCB/AC), ocorreu na tarde desta quinta-feira, 5, um encontro com dirigentes de cooperativas do estado, evento que reuniu representantes de cooperativas de diversos municípios, no Buffet Afa Jardim, em Rio Branco.

O presidente da OCB Nacional, Márcio Lopes de Freitas, disse que a comemoração é um momento histórico do cooperativismo acreano. Além disso, enalteceu a Frente Parlamentar das Cooperativas. “Já nasce com 19 parlamentares. Isso mostra um apoio institucional político e a força do cooperativismo acreano que tem um grande apoio institucional”, declarou.

O governador Gladson Cameli (PP) participou do encontro e abriu o discurso reconhecendo que ainda há muito a ser realizado por sua gestão e parabenizou os 50 anos da instituição. “Apesar das opiniões divergentes, temos que preservar o Estado para melhorar a vida das pessoas e sei que temos desafios”, ressaltou, dizendo que pretende ampliar as compras do Estado junto às empresas ligadas a cooperativas.

Valdemiro Rocha residente da Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre (OCB), destacou que a atividade é de suma importância para as cooperativas locais. “Isso traz benefícios e ajuda a fortalecer a imagem do cooperativismo junto à sociedade acreana”, justificou.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), fez um pronunciamento defendendo a ampliação das cooperativas no Acre, segundo ele, esse trabalho já foi feito em sua gestão no município de Acrelândia, na década de 90. “Principalmente os pequenos, porque na hora de comprar o adubo de 50 toneladas ele não consegue comprar, mas, quando se junta eles conseguem, então, não adianta a saída é o cooperativismo”, revelou.

Segundo a instituição, o Acre possui atualmente mais de 40 mil cooperados, 54 cooperativas ativas e regulares filiadas ao Sistema OCB que atuam nos ramos da agricultura familiar, transporte, agropecuário, agro-extrativismo, saúde, crédito, trabalho, produção e bens de serviço.