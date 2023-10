Vereador da base do prefeito de Cruzeiro do Sul contesta valores do Festival da Farinha

O engenheiro Beto Murad, exonerado do cargo de presidente do Deracre no mês passado, continuará no governo. No Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 4, Murad foi nomeado por Gladson Cameli para exercer cargo em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento Especial, referência DAE-1, eu seu gabinete pessoal. Murad teve uma gestão criticada durante sua passagem de pouco mais de dois meses em que esteve à frente do Deracre por conta da falta de celeridade em algumas obras, entre elas, a reforma da Ponte Juscelino Kubitschek, conhecida como ponte metálica, na capital acreana.