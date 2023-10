Terceirizados da Red Pontes voltam a fechar rua e cobrar salários atrasados em Rio Branco

Epitaciolândia é, pela segunda vez, o município do Acre com a maior classificação do Programa Previne Brasil do Ministério da Saúde. O município alcançou o Índice Sintético Final (ISF) de 92,4 no último quadrimestre de 2023, ficando à frente de Manoel Urbano e Brasiléia, respectivamente. O Programa visa à estruturação de um modelo de financiamento focado em aumentar o acesso das pessoas aos serviços da Atenção Primária, ou seja, quanto melhor a colocação no ranking do Previne Brasil, maior serão os repasses de recursos do Governo Federal. De acordo com material distribuído pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura, entre os fatores que colocam o município no topo estão as ações voltadas à saúde preventiva com programas como o “Saúde na Comunidade” que até agora já realizou 73 edições e atingiu...