Jovem é assassinado com tiro na nuca ao andar de bicicleta no interior do Acre

No último sábado, 30 de setembro, foi realizada a quarta edição do leilão Direito de Viver em Xapuri, evento cuja arrecadação é inteiramente destinada à Fundação Pio XII, mantenedora do Hospital de Amor, antigo Hospital do Câncer de Barretos. O analista de captação do Hospital de Amor, Flávio Richetti, agradeceu o empenho da equipe de colaboradores voluntários que contribui com as ações de arrecadação para a instituição há cerca de oito anos, bem antes de o leilão passar a ser realizado na cidade. “Xapuri é uma cidade de um povo que o coração não cabe dentro do peito. As pessoas chegam a parar as suas atividades durante semanas para se dedicar a esse leilão em prol de salvar vidas. Então eu deixo meu agradecimento em nome dos pacientes do Hospital...