Dono da antiga Casa do Cereais morre ao colidir carro contra poste em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma colisão entre um carro modelo Peugeot 307 e um poste de energia tirou a vida do empresário Vitor Moreira Noleto, proprietário da antiga Casa dos Cereais. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira , 8, no km 12 do Ramal da Usina, no bairro Belo Jardim 3, na capital acreana.

Segundo informações da Polícia, Vitor estava voltando de sua chácara, trafegando em seu veículo no sentido zona rural-zona urbana, quando ao fazer uma curva perdeu o controle da direção e colidiu fortemente contra um poste de energia.

Anúncios

Populares que passavam no local encontraram Vitor desmaiado dentro carro e acionaram o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A ambulância de suporte avançado foi enviado, mas quando os Paramédicos chegaram ao local,

Vitor já se encontrava sem vida.

O Corpo de Bombeiros esteve no local, isolou a área juntamente com os Policiais Militares do Batalhão de Trânsito, para os trabalhos de perícia, que constatou que ao lado de Vitor no banco do passageiro havia uma garrafa de whisky.

Após o término da perícia, o corpo de Vitor foi removido do carro e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. O carro foi removido por um guincho. O caso será investigado pela Polícia Civil.