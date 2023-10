Sine inicia semana ofertando 78 vagas de emprego para nível médio e superior

O governo do Acre publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta segunda-feira, 2, a abertura de edital de chamamento público para apresentação de projetos por Organizações da Sociedade Civil que vão receber de recursos financeiros do Programa Global Redd para Early Movers – REM Acre FASE II. O Programa foi criado pelo governo Alemão com a finalidade de apoiar financiamentos de programas para redução das emissões por desmatamento e degradação. Assim, o Programa REM com o Estado do Acre consiste na remuneração ou “premiação” sobre resultados de reduções de emissões de gases de efeito estufa oriundos do desmatamento. No total, está sendo disponibilizado o valor total de R$ 1,2 milhão e o teto de cada projeto é de R$ 300 mil. Podem concorrer projetos que visem a assistência técnica...