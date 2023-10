Inmet alerta para possibilidade de temporais com ventos de 60 km/h no Acre

A Junta Comercial do Estado do Acre (Juceac) comemorou nesta segunda-feira, 2, 60 anos de fundação em uma sessão solene comemorativa realizada no auditório do Sebrae, em Rio Branco, com a presença do governador Gladson Cameli, empresários, deputados e secretários de Estado. Ao abrir o evento, a presidente da Juceac, Nayara Honorato, ressaltou que a entidade saltou da 18ª posição no ranking do tempo de abertura de empresas para a 6ª posição. "Temos uma evolução significativa e hoje podemos atender os 22 municípios 24 horas por dia. Saimos do 18º lugar para o 6º com o menor tempo de registro de empresas. A junta comercial é o portal para os empreendedores legalizarem seus negócios com foco na desburocratização", frisou a chefe da entidade. O Superintendente do Sebrae, Marcos Lameira, reforçou...