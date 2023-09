Morte de peixes no Rio Amônia atinge aldeia e abastecimento de água em cidade do Acre

O ex-secretário estadual dos Povos Indígenas, atual presidente da Organização dos Povos Indígenas do Juruá (Opirj) e líder do povo Ashaninka, Francisco Pyãko, disse ao ac24horas que a morte de peixes no Rio Amônia, território acreano, é resultado das mudanças climáticas e aquecimento global.

Os Ashaninka vivem no Rio Amônia, que deságua no Rio Juruá em frente à sede do município de Marechal Thaumaturgo. Pyãnko revela que a água do rio está com aspecto estranho e com peixes mortos desde a Terra Indígena Ashaninka, na Aldeia Apiwtxa.

“A água esquentou e matou os peixes. Isso aconteceu logo depois de uma chuva forte e pode também ter havido um choque térmico. Ou ainda a água da chuva pode ter trazido cinza e sujeira para a água. De qualquer forma, é muito claro que é resultado da mudança climática e aquecimento global. É uma resposta da natureza e vai piorar. Isso é muito sério, afeta a vida de muita gente e falta de aviso não foi”, destaca.

Um morador do Amônia, José Mendes, gravou um vídeo mostrando os peixes mortos no manancial. Entre os moradores, há ainda várias especulações sobre a morte dos animais e não descartam algum tipo de envenenamento.

Abastecimento de água é do Rio Amônia

No município de Marechal Thaumaturgo, onde vivem 17 mil pessoas, a captação da água, que é distribuída para as casas, é feita no Rio Amônia. O sistema de captação e distribuição é feito pelo governo do Estado por meio do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre). O representante do órgão no município, não respondeu ao ac24horas sobre a continuidade da captação da água do Amônia para a distribuição para os moradores de Marechal Thaumaturgo.

A prefeitura de Marechal Thaumaturgo, por meio da assessoria de comunicação, diz que equipes da secretaria Municipal de Meio Ambiente estão indo ao local onde os peixes estão aparecendo mortos. “Nós também já acionamos a secretaria Estadual de Meio Ambiente, que está enviando uma equipe para Marechal Thaumaturgo”, disse a assessoria.