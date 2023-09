Ministro do TCU trata sobre planejamento de governança com Gladson

O governador Gladson Cameli, Progressistas, recebeu na tarde desta sexta-feira, 29, no Palácio Rio Branco, o Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto Nardes, para falar sobre ações de governança na gestão pública para gestores e secretários de Estado, como o Chefe da Casa Civil, Jonathan Donadoni.

Mais cedo, o Ministro participou também do Seminário de Governança Municipal para Prefeitos e Gestores Públicos no auditório do Sebrae. Segundo ele, esse é um momento crucial para a disseminação de conhecimento e a capacitação técnica no âmbito da governança. “A governança é enxergar um pouco mais como a capacidade de resolver os temas com antecedência onde elas aconteçam”, comentou.

Ao ouvir as dificuldades do governador Gladson Cameli, como por exemplo, a situação dos moradores desocupados da invasão Terra Prometida, Augusto contou que é necessário usar “governança de pessoas”. “Essa capacidade de avaliar é por meio de indicadores. Ser governador qualquer um pode, mas é preciso ter gestão de governança. O senhor ainda tem 3 anos para governar e deixar um legado. O Acre tem potencial muito grande”, mencionou.

Em seu discurso, o chefe do executivo acreano, Gladson Cameli, revelou que todas as ações que visam contribuir para a disseminação dos mecanismos de governança pública, liderança, estratégia e controle são bem vindas. “Gratidão ao Conselho Federal de Contabilidade e ao Tribunal de Contas da União pelos conhecimentos de gestão pública. “Oportunidades como essa são importantes para aprimorar o conhecimento dos gestores principalmente diante das mudanças tributárias”, declarou.

O presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Welington Chaves, contou que o encontro visa potencializar a governança nos 22 municípios. “A meta é implantar essa medida e esse é o tom da visita do ilustre Ministro ao governador Gladson Cameli”, disse.

Cristiane Nardes, diretora de governança do Instituto Latino, disse que o órgão já lançou no Estado o programa “Pronagov” para auxiliar as prefeituras do Interior do Acre. “É para ajudar as prefeituras dos municípios. A meta é levar isso a todos os municípios brasileiros. O objetivo é que o Acre seja o 1° Estado a implantar a governança nos 22 municípios, é fácil por ser um estado pequeno”, ressaltou.

O secretário de planejamento, coronel Ricardo Brandão, disse que seria importante o Acre ter um comitê de governança, além de mencionar que as pastas mais importantes da gestão já tem planejamento estratégico. “Hoje temos uma minuta de decreto para implantar as governanças. Hoje, o planejamento, a segurança, a saúde e a educação já tem planos estratégicos, a meta é que todas as secretarias tenham seu plano estratégico. Temos que ter um comitê de governança”, defendeu.

Estiveram presentes no encontro o conselheiro contador Bruno Falho de Oliveira, diretor de negócios do Instituto Latino de Governanças, Henrique Farinon e Thaira Figueiredo, assessoria do Conselho Regional de Contabilidade no Acre.