Bocalom fala em construir 100 paradas de ônibus de vidro e diz que transporte público “está melhor”

O prefeito de Rio Branco, Tão Bocalom (PP) voltou a prometer nesta sexta-feira, 29, a compra de ônibus elétricos, além da construção de 100 paradas de ônibus modernas (de vidro e inox), a exemplo do que existe em grandes centros do país. A declaração aconteceu no Programa Café com Notícias, da TV 5.

Segundo o gestor, as demais paradas serão de concreto e deve diminuir a reclamação da população. O prefeito também garantiu que deve comprar em breve os ônibus elétricos visando melhorar a qualidade do serviço na capital. “Pode acontecer de o ônibus quebrar, pode, mas a qualidade está melhor que antes. Melhorou muito, tem problema, tem, é natural. Nós vamos comprar 10 ônibus elétricos. Seria nesse ano, mas tivemos problemas. Sobre as paradas, o nosso projeto é fazer 100 paradas de ônibus bonitas de vidro e inox e atrair investidores, as demais, vão ser concretadas. Já vamos licitar”, declarou.

Sobre o programa Recupera Rio Branco, que visa amenizar os danos das enchentes, Bocalom acredita que já atendeu mais de 80% na cidade e garantiu asfaltar as ruas da capital, sem citar as do programa Ruas do Povo. “Após a gente fazer o recupera Rio Branco, vamos entrar com o Asfalta Rio Branco, que vai rodar a cidade toda. A gente economizou para isso, é só não roubar que o dinheiro dá”, ressaltou.

Já falando dos ramais, o prefeito disse que já foram colocados bueiros em vários ramais, além de construir mais de 100 pontes para a população rural. “A prefeitura entrou firme nos ramais, a gente estruturou a prefeitura e já temos 9 máquinas para entrar. Estamos mexendo em tudo, mas eu não sou Deus, não vamos chegar em todos os ramais ao menor tempo. Estamos fazendo recuperação de ramais, coisa que nunca fizeram. Colocamos bueiros em mais de mil quilômetros de ramais e fizemos mais de 100 pontes”, mencionou.

O chefe do executivo municipal também comentou a redução de fumaças em Rio Branco, que foi menor do que em gestões anteriores. Para ele, a população quase não sentiu fumaça em agosto deste ano. “Não tivemos fumaça no mês de agosto, já reparou isso? Antes diziam que era da Bolívia. Era nossa, foi só fazer educação ambiental. O lixão queimava todo dia, na nossa gestão diminuiu, ninguém nem lembra mais que tinha fumaça, eram mais de 3 mil focos, ano passado pouco mais de um 700 focos e esse ano 476, com isso, não tivemos tanta doença respiratória e graças a Deus a gente combateu as fumaças”, explicou.