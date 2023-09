Assaltante é atropelado, espancado e preso ao tentar roubar motocicleta em Rio Branco

A situação dos ex-moradores da invasão Terra Prometida que ocupam a frente do prédio da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) pode ter um desfecho nesta sexta-feira, 29, depois que os termos de um acordo com representantes do governo do estado foi aceito pela maioria de 46 famílias, em reunião acalorada ocorrida na noite desta quinta-feira, 27. O acordo, aceito pela maioria dos presentes na deliberação, prevê: a cessão temporária de 30 lotes de terra nas proximidades do acampamento Marielle Franco, no bairro Defesa Civil; a instalação de uma tenda provisória no local dos 30 lotes para a instalação provisória de barracas; a construção de 20 barracos de madeira com mão de obra e material do governo; a garantia de aluguel social para 14 famílias que não serão contempladas com barracos;...