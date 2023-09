Acre recebe alerta de chuvas intensas com ventos de até 60 km/h e 50 milímetros de água

Antes de assumir o comando da candidatura do secretário Alysson Bestene (PP) para a prefeitura de Rio Branco, a presidente do diretório municipal e deputada federal Socorro Neri (PP), recebeu em uma reunião do governador o aval para conversar com os secretários, pedir empenho, e trabalharem com foco político na candidatura do Alysson. Só que, na prática, isso não está acontecendo, com o primeiro fura olho aparecendo publicamente no primeiro escalão do governo, com o presidente da Fundação Cultural, Minoru Kinpara, se apresentando numa reunião política no seu gabinete de trabalho (isso pode, Arnaldo? Numa repartição pública?), como candidato a prefeito da capital. Isso leva a uma constatação de que tem fura olho na campanha do Alysson. Ora, ora, dona Aurora, se a candidatura do Alysson não consegue unidade dentro...