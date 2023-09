Governador assina retomada dos serviços da duplicação da AC-405, em Cruzeiro do Sul

Uma ação integrada entre as polícias civis do Acre e Rondônia nessa quinta-feira, 28, resultou na captura do foragido da Justiça, João Gonçalves Mota, que tem condenações pelo crime de estrupo na cidade de Cruzeiro do Sul. Segundo informações, a ação culminou no cumprimento do mandado de prisão do foragido iniciou-se durante a vigência da Operação SHAMAR, operação está do Ministério da Justiça, que visa o combate a violência doméstica e familiar contra a mulher. O trabalho de investigação colaborativa entre policiais dos dois estados resultou no cumprimento do mandado de prisão do criminoso, que estava foragido por vários anos e responde por vários crimes de estrupo, tendo sido condenado a mais de 50 anos de prisão. A Operação Shamar ocorreu em vários municípios do Acre, incluindo a cidade de...