Com homenagem a ex-presidentes, Câmara celebra 60 anos de serviços em Rio Branco

Nesta quarta-feira, 27, foi inaugurado o estande com produtos do Acre na Expoalimentaria 2023, realizada em Lima, no Peru. Pela primeira vez, empresários acreanos participam da maior feira de alimentos da América Latina, realizada no Centro de Exposição Jockey Plaza, em Santiago de Surco, região da capital peruana. A parceria do Governo do Acre com a Federação da Indústria do Estado do Acre (Fieac), a Federação das Associações Comerciais (Federacre), o Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento e o Sebrae levou para o evento mais de 30 empresários do setor de bebidas e alimentos. A inauguração conjunta do estande pelos estados do Acre e Rondônia foi prestigiada pelo embaixador do Brasil no Peru, Clemente Soares; pelo presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana; pelo...