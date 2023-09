Vereador cobra que Bocalom reconheça indicação de viaduto na Dias Martins

O presidente da Câmara Municipal, vereador Raimundo Neném, do PSB, usou a tribuna nesta quarta-feira, 27, para cobrar do Poder Executivo que possa retirar a empresa Zona Azul, alvo de inúmeras reclamações da população e comerciantes do centro da cidade. Na opinião do parlamentar, a razão para a retirada da empresa visa alavancar a economia do comércio de Rio Branco. "A empresa está exterminando o comércio em Rio Branco, prejudicando a população, temos que tirar essa empresa, então, temos que sentar com a prefeitura por conta do comércio estar passando por dificuldade", justificou. Neném disse ainda que devido à gestão de Bocalom afirmar que tem recursos em caixa, é necessário abrir mão do recurso da Zona Azul. "A gestão tem gordura para queimar. Tem que tirar essa Zona Azul. A...