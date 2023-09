Seminário terá ministro do TCU em evento para prefeitos e gestores públicos em Rio Branco

Rio Branco será palco da 12ª edição do Seminário de Governança Municipal para Prefeitos e Gestores Públicos nesta sexta-feira (29). O evento, que começará às 9 horas, será realizado no auditório do Sebrae e promete ser um momento crucial para a disseminação de conhecimento e a capacitação técnica no âmbito da governança.

Na programação, está prevista a presença do Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto Nardes, e entrega simbólica da Cartilha e do Código da Rede de Governança Brasil (RGB). Além disso, os participantes terão a oportunidade de acompanhar a palestra magna sobre governança municipal, o lançamento do Programa Nacional de Governança Pública (Pronagov) e painéis temáticos que abordarão o papel da auditoria interna no fortalecimento da governança, mecanismos de governança e as principais mudanças da nova Lei de Licitações e Contratos (14.133/2021), entre outros tópicos relevantes.

O presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Welington Chaves, disse que o seminário foi idealizado pelo conselho federal de contabilidade com a Rede Governança Brasil. “No estado, o conselho regional de contabilidade é responsável pela realização. No Acre, temos o apoio do TCE, Sebrae e Prefeitura Municipal de Rio Branco. Teremos a participação do Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto Nardes e o Diretor do Instituto Latino-Americano de Governança”, explicou, dizendo que haverá ainda a participação dos Contadores da área pública, prefeitos, Gestores e servidores públicos, estudantes e pessoas que queiram ampliar seus conhecimentos.

Para participar

O Seminário é 100% gratuito. Aqueles que optarem por acompanhar o evento de forma online também podem se inscrever pela aba de eventos no site do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e receberão um link específico para a transmissão, que será enviado por e-mail. Todos os participantes inscritos receberão um certificado de participação.

A organização do evento é fruto de uma colaboração entre o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Conselho Regional de Contabilidade do Acre (CRCAC), a Rede Governança Brasil (RGB) e o Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público (IGCP). A iniciativa conta com o valioso apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), da Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC) e da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon).