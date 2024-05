Bon Jovi revela desejo de vir ao Brasil no “intervalo de um ano”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Após o lançamento do documentário “Thank You, Goodnight: A História de Bon Jovi”, que fala sobre a banda de rock clássico, o vocalista do grupo concedeu uma entrevista e revelou o seu desejo de retornar ao Brasil.

Em bate-papo com a Rolling Stone Brasil, Jon Bon Jovi comentou sobre o carinho do público brasileiro e revelou que pretende voltar ao país no intervalo de um ano.

“Sabe, para ser honesto, a lealdade dos fãs brasileiros não tem paralelo. Apenas saiba que, apesar de ser grato por tudo o que passou, tenho esperança de que o que é, de que o que será, seja igualmente bom ou ainda melhor”, falou o músico ao portal. “E eu espero ir novamente ao Brasil no intervalo de um ano”, completou.

O longa, que está disponível no catálogo do Star+ comemora as quatro décadas de carreira da banda. Outra produção comemorativa aos 40 anos do Bon Jovi chegará em junho, com o lançamento do álbum “Forever”. O primeiro single da nova produção, “Legendary”, já foi lançado em março deste ano. Ao todo, serão 12 faixas.