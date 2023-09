Terceirizados de empresa ligada à família de deputado voltam a fechar rua e cobrar salários atrasados

Dos 150 assassinatos ocorridos no Acre de janeiro a agosto de 2023, 98 deles — ou 65,3% do total — ocorreram com uso de arma de fogo por parte dos autores. No entanto, o uso de armas brancas é igualmente alto: 24,7% das mortes violentas intencionais ocorreram com a utilização de facas e outros instrumentos incluídos nessa categoria. Segundo o Ministério Público do Acre, o alto percentual de mortes violentas intencionais praticadas com a utilização de armas de fogo, manteve‐se elevado durante o período de 2016 a 2018, “período em que os conflitos entre e intra facções foram mais acirrados”. Segundo o estudo do MPAC, “a partir de 2021, os assassinatos praticados com o uso de tal instrumento reduziram e passaram a apresentar características de modus operandi comuns ao período...