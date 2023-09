Com 80% das obras concluídas, Gladson vistoria ponte do Segundo Distrito em Sena Madureira

O governador do Acre, Gladson Cameli (PP) realizou nesta segunda-feira, 25, uma visita às obras da nova ponte sobre o Rio Iaco, no município de Sena Madureira, interior do Acre.

Com 80% da obra concluída, o investimento já chegou a R$ 36 milhões, provenientes de recursos próprios do Estado, sendo que a ponte é um projeto de extrema importância para a mobilidade na região.

A estrutura principal terá 200 metros de extensão, somando 232 metros com as rampas de acesso, e ligará o Centro ao Segundo Distrito do município, o que facilitará o trânsito, promovendo o desenvolvimento local.

O chefe do executivo garantiu que a obra será finalizada por ser uma meta de sua gestão. “Estamos aqui para parabenizar o município e vistoriar as obras da ponte que vai fortalecer a vida dos moradores de Sena Madureira. É uma obra que segue, independente de todas as dificuldades, e isso não desanima a equipe. Essa obra será finalizada, porque esse é um compromisso do nosso governo com uma obra reivindicada há quase um século e que vai ficar para a história desta cidade”, declarou.

O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) liderou a execução das obras, que atingiram a marca de 80% de conclusão, segundo a empresa construtora.

O prefeito Mazinho Serafim também esteve presente durante a visita às obras da Ponte de Sena Madureira. Ele enfatizou que a conclusão da obra representará não apenas uma ligação física, mas também um elo simbólico entre as comunidades, fortalecendo o desenvolvimento econômico e social de Sena Madureira. “Essa ponte tem um benefício enorme, com grandes projetos que vão andar depois que ela começar a funcionar, como o novo cemitério, o parque de exposições e a pista de pouso. Depois dessa ponte, Sena Madureira terá uma outra história”, destacou o prefeito.

Com informações da Agência de Notícias do Acre