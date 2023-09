Prefeitura de Sena entrega mais de um milhão em fertilizantes e equipamentos para pequenos produtores rurais durante ExpoSena

A penúltima noite da ExpoSena Rural Show, neste sábado, 23, em Sena Madureira, foi marcada por investimentos no fortalecimento da agricultura familiar.

O prefeito da cidade, Mazinho Serafim, acompanhado de secretários municipais e da deputada Meire Serafim, fez a entrega de importantes investimentos para pequenos produtores rurais do município.

Foram adquiridas cerca de 16 toneladas de um produto usado na recuperação do “solo cansado”, como é chamado pelos produtores a terra que perde a produtividade. Só com o investimento na aquisição do fertilizante, a prefeitura está gastando mais de R$ 1 milhão.

A expectativa é que o produto ajude a melhorar a produção de mais de 800 pequenos agricultores de Sena. É o caso, por exemplo, de Tiago Gomes, morador do Polo Elias Moreira, “Para nós é muito importante porque vem ajudar na nossa produção, a terra já tá meio cansada e precisa dessa ajuda para produzir”, diz o agricultor de 59 anos.

Durante a solenidade de entrega, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sena Madureira, Izanira Alves, elogiou a iniciativa da prefeitura. A entidade tem quase 1,4 sócios atuantes. Sena Madureira se destaca pela produção de farinha e banana e nesta época do ano, é forte também no plantio de melancia. “A prefeitura está de parabéns, esse olhar para o pequeno produtor é muito importante. O que chega na mesa do rico é produzido pelo pequeno. Estamos muito felizes com essas entregas”, disse.

Além do fertilizante, a prefeitura fez a entrega de 10 motocultivadores, que são equipamentos usados para gradear a terra.

“O nosso compromisso é fortalecer o trabalho de vocês. Estamos fazendo esse esforço, sei que esse produto vai melhorar a terra, vai recuperar a produtividade do solo e vamos ter resultados significativos. Estamos de mãos dadas com a produção rural. Quando se produz bem no campo, todo mundo ganha”, afirma o prefeito Mazinho Serafim.

Na solenidade também foram entregues roçadeiras para a Secretaria de Serviços Urbanos que foram adquiridas por meio de emenda da deputada federal Meire Serafim.