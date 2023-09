Caipirinha “coada” na calcinha faz sucesso na ExpoSena 2023: “cidadão fica muito animado”

Cruzeiro do Sul, município do Acre situado no Vale dó Juruá, tem enfrentado um crescente problema relacionado a acidentes de trânsito. Com uma frota de aproximadamente 40 mil veículos, a cidade registrou, de janeiro a agosto de 2023, um total de 279 acidentes, dos quais 238 envolveram vítimas e 12 acabaram em mortes, conforme apontam dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Na cidade, os dados apontam que cerca de 98% desses acidentes têm como causa principal a imprudência. No ano de 2022, Cruzeiro do Sul fechou o período com 442 acidentes de trânsito, dos quais 353 envolveram vítimas e 10 resultaram em mortes. Para tentar conter essa preocupante estatística, medidas têm sido implementadas na cidade. Novos semáforos foram instalados em pontos estratégicos, faixas de pedestres foram revitalizadas e placas...