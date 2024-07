Carlinhos do Pelado é oficializado candidato do PP à prefeitura de Brasileia

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O atual vice-prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, foi confirmado na noite desta quinta-feira, 25, como o candidato do Partido Progressistas à prefeitura da maior cidade do Alto Acre.

Carlinhos “herdou” a vaga após a desistência de Suly Guimarães. Braço direito da prefeita Fernanda Hassem, Suly havia sido anunciada como pré-candidata, mas desistiu da disputa por causa de problemas de saúde.

Carlinhos do Pelado terá como vice Antônio Amaral do PL. Participaram da convenção, deputado federal Roberto Duarte (Republicanos), a prefeita Fernanda Hassem, o deputado Nicolau Júnior, o deputado federal Tadeu Hassem, além do secretário estadual de Governo, Luiz Calixto.

Anúncios

A “briga” pela prefeitura de Brasileia será contra a ex-prefeita e ex-deputada Leila Galvão, que tenta voltar à gestão do município pelo MDB.