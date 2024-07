CGU aponta irregularidades na compra de merenda e SEE irá devolver valores

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma investigação da Controladoria Geral da União no Acre (CGU-AC) descobriu um superfaturamento de cerca de R$ 599 mil na compra de carne bovina para escolas da rede estadual de ensino, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Conforme as investigações, a SEE pagou mais caro pela carne servida aos alunos, mesmo tendo uma ata de registro de preço da própria secretaria com valores até R$ 18 reais mais barato. A carne com preço mais elevado, de acordo com o relatório da CGU, teria sido adquiria na região do Juruá.

Procurado, o Secretário de Educação do Acre, Aberson Carvalho, declarou ao portal G1, que houve um erro técnico da equipe, mas que os valores serão ressarcidos aos cofres públicos.

Anúncios

“Tomamos por decisão abrir um procedimento administrativo contra a empresa para retornar esses valores ao erário público, ou seja, a empresa ainda possui outros contratos com a Secretaria de Educação. A empresa irá devolver todos esses valores como ressarcimento no valor atribuído à carne para garantir que nossa secretaria, que como erário público, o dinheiro da merenda escolar possa ser aplicada diretamente no aluno. Foi pontual, foi um erro técnico da equipe. Nós abrimos procedimentos administrativos também para apurar todas as responsabilidades”, declarou o secretário de Educação.