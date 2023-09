Visitas serão retomadas aos poucos em até um mês no presídio Antônio Amaro

https://www.youtube.com/watch?v=_q8T7oIXM1s O presidente das Organizações das Cooperativas Brasileiras (OCB), Valdemiro Rocha, participou do programa Boa Conversa transmitido pelo ac24horas nesta quinta-feira, 14, e abordou temas acerca do cooperativismo. Rocha iniciou dizendo que o foco da OCB é fortalecer as cooperativas no Acre. Segundo ele, o princípio do cooperativismo é juntar pessoas em prol dos objetivos. "Se não consegue alcançar algo sozinho, se justifica se juntar com no mínimo 30 pessoas para alcançar o resultado econômico". Sobre os gargalos que dificultam o cooperativismo no Acre, o presidente da OCB citou que um deles é a regularização fundiária na área urbana e rural, além da economia do contracheque. "Você precisa ter acesso a crédito, seja bancos ligados ao governo ou ao Sicredi, mas, se não tem regularização, não temos garantia real, não...