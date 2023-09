Socorro nega apoio do PP a Bocalom após “campanha de ódio” contra Gladson e Mailza

A deputada federal e presidente da Executiva Municipal do Progressistas (PP) em Rio Branco, Socorro Neri, esteve na tarde desta sexta-feira, 15, no Programa Gazeta Entrevista, apresentado pelo jornalista Itaan Arruda.

Em relação às eleições do ano que vem, Neri deixou claro, mais uma vez, que as portas do partido estão fechadas para a candidatura à reeleição do atual prefeito Tião Bocalom e explicou os motivos pela escolha do Secretário de Governo, Alysson Bestene, lembrando do apoio de Bocalom à candidatura de Petecão ao governo do estado.

“O Alysson é Progressista a vida inteira, uma pessoa identificada com o partido, é visto como alguém que constrói com o partido. Na campanha de 2022, o prefeito se colocou como oposição e fez uma campanha odiosa aos candidatos do próprio partido, como o governador Gladson e a vice, Mailza”, disse.

Socorro chegou a dizer que Bocalom perseguiu servidores da prefeitura que manifestaram apoio à Gladson durante a campanha. “Foi uma campanha de ódio, remanejando servidores dentro da prefeitura porque demonstravam intenção de apoiar o governador. Ali, ele perdeu a capacidade de ser candidato à reeleição pelo PP. O governador e a vice não se sentem mais representados pelo prefeito. Ela foi fiadora da campanha do Bocalom em 2020 e quando ela vira candidata a vice, não recebeu nenhum apoio”, explica.

A deputada federal negou que esteja se vingando de Bocalom por ter perdido a eleição para prefeitura. “Não tem nenhum tipo de vingança, eu não decido nada dentro do Progressistas, a decisão é do partido e tenho expressado o entendimento das maiores lideranças e da militância. O único plano para a eleição de 2024 é o Alysson Bestene”, esclareceu.

Apesar da declaração de que Alysson é o escolhido, Bocalom não será expulso do partido, conforme Socorro Neri. “Para não restar dúvidas, o prefeito Tião Bocalom é filiado ao partido e permanecer no partido é uma decisão dele e em nenhum momento vamos pedir para ele sair”, enfatiza.