Gladson consegue autorização para construção de Ponte que liga os bairros Quinze e Aeroporto Velho

Faltando pouco mais de um ano para as eleições de 2024, o cenário de formação de apoios e chapas começa a ser traçado no tabuleiro do poder. Primeiro a ser lançado como pré-candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), nesta primeira fase ainda de conversas, tem aglutinado mais forças políticas, apesar da maioria ser da ideologia de esquerda. Além do MDB, tudo indica que PT, PCdoB, PV, PSOL e Rede devem andar juntos com o ex-prefeito, que está prestes a anunciar o PSD do senador Sérgio Petecão como aliado na disputa eleitoral. Até então, MDB e os partidos de tidos como esquerda eram adversários históricos no Acre, mas com as pesquisas de intenção de voto apontando a liderança folgada de Alexandre, todos devem se juntar para tentar conseguir...