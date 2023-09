Latam retoma voos diurnos entre Rio Branco e Brasília a partir de 29 de outubro

Moradores do Ramal do Escondido fecharam a Estrada da Variante, que dá acesso à Cruzeiro do Sul, pela BR-364, durante grande parte da manhã desta terça-feira (12). Muitas filas se formaram nos dois lados da Estrada, que só foi reaberta pelos manifestantes depois que eles se reuniram com o vice-prefeito, Henrique Afonso, vereadores, secretários, e representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cruzeiro do Sul, na sede da prefeitura. Ficou acertado que a gestão municipal vai enviar máquinas para o local na próxima segunda-feira, 18. No ramal, com 10 quilômetros de extensão, que é parte de um Projeto de Assentamento do Incra, vivem cerca de 50 famílias. O presidente do Associação dos Produtores do Ramal, Pedro Azevedo, diz que a via vicinal necessita de aplicação de camada vegetal, bueiros. "Lá...