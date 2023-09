Venda de carros usados recupera mercado e cresce quase 19% no Acre

Uma nova lista dos produtos que receberão o bônus do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF) foi publicada no Diário Oficial da União na última semana, trazendo como novidade para o Estado do Acre e inclusão do milho e a retirada do açaí, produto que há anos era atendido pelo subsídio. A saca de 60 quilos do milho tem seu preço garantido pelo Governo Federal em 11,71%: o valor de mercado é de R$64,02, mas o PGPAF pagará R$72,51 ao produtor. A Companhia Nacional Abastecimento (Conab) é o órgão responsável pela realização do cálculo do bônus. O benefício entra em vigência a partir do dia 10 de setembro, com validade até 9 de outubro. A lista do mês de setembro abrange 16 produtos. Deste total, apenas...