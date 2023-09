Friale: Chuvas intensas elevam Rio Acre a mais de 2,5 metros em Rio Branco

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, anunciou nesta segunda-feira, 11, que já está na conta a diferença de maio a agosto, do valor do Piso Nacional a 190 enfermeiros e técnicos em enfermagem que atuam na Atenção Básica do município. No final deste mês de setembro, pagará o valor total dos novos salários dos profissionais de acordo com o Piso Nacional. "A gente paga hoje essa diferença de 4 meses e no final de setembro, o valor normal, que ficará fixo nos salários dos enfermeiros e técnicos. Hoje são cerca de R$ 800 mil nas contas deles e que circulam no município", comemorou o gestor. Os salários dos enfermeiros passa a ser de R$ 4.318 e dos técnicos R$ 3.022. A secretária de Saúde do município, Valéria Lima,...