Sebrae diz que Expoacre Juruá rendeu R$ 20 milhões e reuniu 80 mil pessoas

As consultorias Konduto e Boa Vista divulgaram nesta primeira semana de setembro o Censo da Fraude 2023, mostrando que as fraudes no e-comerce do Acre cresceram-levemente, mas aumentaram-entre 2022 e 2023, considerando o 1.º semestre de cada ano, saindo de 0,17% para 0,18% em tentativas no total de transações. Realizado anualmente, este estudo analisa padrões e tendências do comportamento dos fraudadores durante o primeiro semestre do ano. No Acre, as transações do e-comerce cresceram de 0,11% para 0,12% do total de negociações. O censo da Konduto e Boa Vista oferece um panorama completo do que foi o primeiro semestre do ano sob a ótica da segurança digital, revelando o impacto que uma abordagem eficaz de prevenção a fraudes tem para evitar prejuízos significativos. No Censo da Fraude 2023 é possível...