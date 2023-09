Justiça acreana decreta prisão preventiva de psicólogo acusado de estupro em Feijó

O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Feijó decretou a prisão preventiva de um psicólogo da rede municipal de saúde e autorizou abusca e apreensão na residência do investigado, bem como a perícia em seu aparelho telefônico. Ele responde pela acusação de estupro a uma paciente.

A ocorrência foi registrada no último mês de agosto. De acordo com os autos, supostamente o psicólogo se utilizou da sua condição profissional para cometer o crime. A vítima chegou a acusá-lo publicamente, durante uma oficina do projeto “Proteja Mulher”, desenvolvida pelo Observatório de Violência Gênero e pelo Centro de Atendimento à Vítima (CAV) do Ministério Público, onde o psicólogo se encontrava na plateia.

Durante a audiência, a juíza de Direito Ana Saboya, titular da unidade judiciária, afirmou que além de se tratar sobre uma suposta violência sexual, há indícios também de uma violência institucional por omissão, pois a partir da denúncia pública não houve nenhuma notificação ou adoção de medidas administrativas para a apuração dos fatos.

A prisão preventiva foi decretada tendo em vista a periculosidade concreta e a potencialidade lesiva, visto que o psicólogo atende na saúde pública. Portanto, sendo imperiosa a necessidade de proteção da integridade social da comunidade. O processo tramita em segredo de Justiça.

Com informações do Portal do TJAC.