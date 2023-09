Gladson supera protestos e conduz 7 de setembro sob aplausos no Acre

Em meio à manifestação dos moradores retirados da invasão Terra Prometida, o tradicional desfile cívico-militar em alusão ao Dia da Independência do Brasil, no dia 7 de setembro, foi realizado na manhã desta quinta-feira, em Rio Branco, capital do Acre.

O desfile celebra os 201 anos da independência do Brasil. Antes do evento, o governo do estado divulgou a lista de programação para o dia do desfile que tomou a Avenida Getúlio Vargas, em frente à Biblioteca Pública Estadual. O evento começou após às 8h na capital acreana, com revista e início do desfile.

O governador Gladson Cameli disse que a data da independência do Brasil significa a liberdade de expressão. “Onde possamos construir um país mais justo, governando e fazendo nosso papel constitucional, diminuindo os desafios e vencendo as diferenças”, declarou.

Presente na tribuna de honra, o prefeito Tião Bocalom disse que a data é necessária para que a população tenha um sentimento patriota pelo país. “Temos que despertar ainda mais o civismo no nosso povo, pois é fundamental para sociedade”, comentou.

O chefe do executivo municipal disse ainda que a data significa a importância política e econômica do Brasil. Aproveitando a solenidade, Bocalom fez críticas à gestão de Lula, que diminuiu os repasses aos municípios. “Diminuíram os recursos e colocaram diversas despesas nas costas dos municípios e estamos tendo que arcar com isso”, argumentou.

O secretário de educação, Aberson Carvalho, contou que fizeram parte do desfile mais de 2.500 alunos de diversas escolas públicas. “É um desfile brilhante com escolas militares e alunos do Dom Bosco. Os alunos treinaram muito e estou muito feliz com isso”, comentou.

Sobre o desfile

Compuseram o evento o 4° Batalhão de Infantaria e Selva, o 7 Batalhão de Engenharia de Construção, o Destacamento de Controle do Espaço Aéreo da Aeronáutica, a banda de música do exército (4° BIS), veículos oficiais federais e Marinha do Brasil, apresentações das forças federais, as instituições estaduais e sociais farão suas apresentações. A banda de música Amigos Solidários, a Escola Dom Bosco, Demolay, Filhas de Jó, compõem o segundo bloco de apresentações.

O quarto bloco do desfile foi aberto pela banda de música mirim da Polícia Militar, acompanhada por escoteiros e os colégios militares Tiradentes (PM), Dom Pedro II (CBMAC) e Wilson Barbosa (CBMAC).

No quinto bloco, o evento trouxe como atrações a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, o Serviço de Operações e Escoltas, Grupo Penitenciário de Operações Especiais (GPOE) e Polícia Civil.

No sexto e penúltimo bloco houve um desfile de comboio das forças de segurança do estado, acompanhado por viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Fechando a atração, carros históricos e grupos de motoclube farão parte do desfile.

FOTOS DE SÉRGIO VALE: