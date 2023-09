Decreto define ações para prevenir e reduzir desmatamento na Amazônia

Durante a formatura de oficiais e praças da Polícia Militar na tarde dessa terça-feira, 5, o governador Gladson Cameli enfrentou protestos de ex-moradores da área conhecida como Terra Prometida, na região do Bairro Irineu Serra, em Rio Branco, que estão acampados no hall de entrada da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). O governador foi até os representantes do movimento e os convidou para uma conversa com as principais lideranças. O encontro foi realizado durante a noite na Casa Civil. Integrantes do movimento que participaram da reunião afirmaram que a primeira providência do encontro foi um pedido para que todos os celulares dos presentes fossem recolhidos. Depois de uma hora de reunião, os ex-moradores afirmam que as opções dadas pelo governador não foram aceitas e o acampamento na Aleac continua. “O...