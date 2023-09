Placas de figuras ligadas a ditaduras são retiradas em ato de “desomenagem” na Ufac

Atendendo a uma recomendação do Ministério Público Federal (MPF), acadêmicos e membros da Associação dos Docentes da Ufac (Adufac), realizaram na tarde desta terça-feira, 5, um ato de “desomenagem” aos nomes de prédios e blocos da Universidade Federal do Acre (Ufac), que citam pessoas ligadas a ditadura militar de 1964 a 1985.

A decisão também atendeu a um pedido do Conselho Universitário (Consu), que aprovou parecer que determina mudar nomes de prédios e blocos da Ufac que homenageiam pessoas ligadas à ditadura militar. A recomendação do MPF foi assinada pelo procurador regional dos Direitos do Cidadão, Lucas Dias, e foi fundamentada em elementos levantados no inquérito civil instaurado para apurar as “homenagens realizadas a perpetradores de violações aos direitos humanos”, ocorridas durante a ditadura civil-militar no estado acreano.

A presidente da Adufac, Letícia Mamed, disse que a resolução do conselho foi publicada no último dia 18 de agosto, no entanto, mediante a falta de data da reitoria d Ufac em dar prosseguimento para a determinação, a Adufac resolveu realizar o ato de desomenagem. “No intuito de fazer cumprir a resolução”, explicou.

Mamed reclamou da falta de publicidade da reitoria da universidade em cumprir a resolução do conselho universitário. “Me causa estranheza por ser uma decisão pioneira onde poucas universidades encararam esse tema e a necessidade de revisar esse tema. A Ufac foi de coragem e pioneirismo. A Ufac talvez não seja a primeira no país, mas é no norte”, declarou.

O levantamento chegou a 20 nomes que deveriam ser retirados, onde 17 já foram retirados ainda na segunda-feira, 4, provavelmente pela administração da universidade. Dentre 17 estão: Áulio Gélio Alves de Souza (o único vivo), Geraldo Gurgel de Mesquita, Jorge Kalume, Francisco Wanderley Dantas, João de Mendonça Furtado, Rubem Carlos Ludwig, Joaquim Pesso

a Igreja Lopes, Zaqueu Machado de Almeida, José Guiomard dos Santos, Joaquim Falcão de Macedo, Mário David Andreazza, Jarbas Passarinho, Euclydes de Oliveira Figueiredo, Sérgio Mário Pasquali, Augusto Cézar Sá da Rocha Maia, Félix Bestene Neto e Esther de Figueiredo Ferraz.

Como boa parte das placas já foram retiradas, coube a desomenagem de três, sendo as placas Edilberto Parigot de Souza Filho, Edmundo Pinto de Almeida Neto e Omar Sabino de Paula.

O professor universitário Wilisses James Farias Silva defendeu que as placas dos “desomenageados” sejam guardadas para serem expostas em um museu que poderá ser construído pela UFAC. “Sejam expostas em datas comemorativas para que a gente nunca esqueça que a ditadura esteve presente no nosso cotidiano por muito tempo”, ressaltou.