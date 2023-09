Serasa: Acre lidera a recuperação de crédito no país, diz Indicador

Divulgados no fim de agosto, os dados do Indicador de Recuperação de Crédito da Serasa Experian mostraram que, em março deste ano, os consumidores brasileiros regularizaram 61,3% de contas atrasadas em até 60 dias após a negativação. Dívidas cujos valores eram entre R$ 500 e R$ 1.000 foram as priorizadas no período (68,7%).

Na visão por Estados, o indicador revelou que o Acre liderou com a maior taxa de recuperação de crédito dos consumidores em até 60 dias da negativação, com 71,7%.

O ranking dos principais Estados seguiu com Ceará (69,2%), Paraíba (68,9%), Rio Grande do Sul (68,7%) e Mato Grosso (66,4%).

O Indicador de Recuperação de Crédito da Serasa Experian considera o número de dívidas incluídas no sistema de inadimplência em cada mês específico. A medida de até 60 dias para quitação dos compromissos financeiros deste indicador foi selecionada por refletir a régua comum utilizada pelas soluções de cobrança, mas esse tempo pode variar de acordo com cada credor. Além disso, a série histórica do índice ainda é curta, com dados retroativos desde 2017, dessa forma, não é possível afirmar períodos de sazonalidade, uma vez que seria necessário contar com no mínimo 05 anos de observação para fazer essa análise.