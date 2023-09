Mapa mostra que parte do Acre está a mais de 200 metros acima do nível do mar

Boa parte dos municípios acreanos em fronteira com Peru e Bolívia se situam em altitudes superiores a 200 metros do nível do mar. Marechal Thaumaturgo, por exemplo, está a 245m acima do nível do mar; Assis Brasil, ainda mais próximo do Peru, a 239m; e Brasiléia, na divisa com a Bolívia eleva-se a 250 metros.

Mas uma grande parte do Acre está em altitudes inferiores. A capital, Rio Branco, localiza-se a 153m. A Universidade de São Paulo produziu um mapa para mostrar a altimetria do relevo brasileiro. Entre as informações existentes na base de dados do Centro de Estudos da Metrópole (CEM), sediado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP e no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), estão as da Altimetria Média Municipal do Brasil, produzidas pela Equipe de Transferência e Difusão da instituição de pesquisa, disponível gratuitamente para uso, desde que citada a fonte.

No âmbito da geografia, a altitude dos lugares é dada em metros a partir do nível do mar. Os tradicionais mapas topográficos traziam os dados de altitude representados por isolinhas, também denominadas curvas de nível. “Neste trabalho, porém, foram utilizados os dados médios de altitude municipal, a partir dos quais os territórios dos municípios foram aglutinados formando seis grandes polígonos”, explica José Donizete Cazzolato, geógrafo que atua na Equipe de Transferência do CEM e responsável pela base de dados sobre altimetria. Para cada um desses polígonos também estão disponibilizados dados de população, número de municípios, Produto Interno Bruto (PIB), entre outros, em valores absolutos e porcentuais em relação ao Brasil.

“Com a metodologia utilizada, permitem-se comparações entre as diferentes faixas de altitudes observadas no território nacional, lembrando que os valores individuais de altitude média, assim como os de altitude da sede, são fornecidos na base de dados CEM dos Municípios do Brasil”, acrescenta.

Para baixar e consultar a base de dados de Altimetria, basta ir ao canal “Download de Dados” do site do CEM e selecionar, no menu à esquerda, dados do tipo “Cartográfico” e o tema “Meio Ambiente”, ou digitar no campo de busca na mesma página a palavra “Altimetria”. Ao clicar em “Exibir Mais”, aparecerá o arquivo ZIP com o conteúdo da base para download.

Além da base de dados, o CEM disponibiliza outros aplicativos de interesse para pesquisadores, professores, estudantes e também para o público. Conheça estas plataformas no canal “Sistemas Interativos”. Uma das novidades é o “Painel Cadastral da Cidade de São Paulo”, ferramenta que permite acesso rápido às informações cadastrais dos imóveis da cidade, onde há incidência de IPTU.

Criado em 2000, com início das atividades em 2001, o Centro de Estudos da Metrópole (CEM) é um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Cepid-Fapesp) e reúne cientistas de várias instituições para realizar pesquisa avançada, difusão do conhecimento e transferência de tecnologia em ciências sociais, investigando temáticas relacionadas a desigualdades e à formulação de políticas públicas nas metrópoles contemporâneas. O CEM é constituído por um grupo multidisciplinar, que inclui pesquisadores, demógrafos, cientistas políticos, sociólogos, geógrafos, economistas e antropólogos.

O ponto mais alto do Acre está na Serra do Divisor, com 609 metros acima do nível do mar.