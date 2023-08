Governo retifica edital de incentivo à cultura para municípios e amplia prazo de inscrição

O governo do estado tenta contornar um evidente distanciamento de sua base na Assembleia Legislativa, evidenciado pelas críticas recentes dos parlamentares, principalmente nos casos da carona em uma licitação da Secretaria de Educação no valor de R$ 24 milhões e a condução do governo no processo que resultou na desapropriação da Terra Prometida e na ocupação do hall de entrada da Aleac pelos moradores da área localizada no Irineu Serra. A sessão desta quarta-feira, 30, foi um claro exemplo. A própria líder do governo, Michelle Melo (PDT) criticou o que chamou de inércia da gestão quanto a resolutividade na condução do caso. “A gente não encontra suporte no governo. Já solicitei uma reunião com urgência, mas precisamos solucionar os problemas e não ficar tirando fotos em agendas institucionais. Cuidar não...