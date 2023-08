TJAC alcança 97,07% em transparência no ranking do CNJ

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) alcançou 97,07% no ranking da transparência do Conselho Nacional Justiça (CNJ) deste 2023, ficando entre os 10 primeiros tribunais estaduais mais transparentes do país.

Esta é a sexta edição do ranking, instituído pela Resolução n.°206/2018 do CNJ, que avalia o desempenho dos 94 órgãos do Judiciário brasileiro, entre tribunais estaduais, eleitorais, do trabalho, federais, militares e as instâncias superiores.

Para a avaliação do desempenho são observados o fornecimento de informação de forma clara e organizada, em relação a 10 temas, com 84 tópicos, que abordam: publicação de objetivos estratégicos, metas e indicadores; disponibilidade de levantamentos estatísticos sobre a atuação dos órgãos, calendários das sessões colegiadas; ata das sessões dos Colegiados; área para indicar informações e serviços ao cidadão; e informações sobre licitações e contratos.

A desembargadora-presidente do TJAC, Regina Ferrari, ressaltou que esse resultado é fruto de um trabalho contínuo e do empenho de todas e todos que integram a Justiça acreana. “O resultado é fruto de esforço conjunto entre magistradas, magistrados, servidoras e servidores. Nossa gestão tem dado prosseguimento aos trabalhos desenvolvidos nas administrações anteriores, tendo como base as atualizações determinadas pelo Conselho Nacional da Justiça, continuando empenhada em garantir aos nossos usuários e usuárias da Justiça, a transparência de nossas ações”, disse Ferrari.TJAC alcança 97,07% em transparência no ranking do Conselho Nacional de Justiça.

