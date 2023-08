Rodeio promete ser a grande atração da Expoacre Juruá

Na Expoacre Juruá, a tradicional Festa do Peão será uma das principais atrações. Com grande expectativa de público, a abertura do rodeio será nesta quinta-feira, 31, com espetáculos pirotécnicos e provas com animais.

As provas de rodeio em touros contarão com a participação de 52 peões de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá, Feijó, Sena Madureira, Ipixuna (AM) e alguns municípios de Rondônia. Também haverá a prova de três tambores na sexta-feira, 1º, em parceria com a equipe da modalidade na região do Juruá, e laço em dupla no sábado, 2, também uma parceria, com a Associação do Clube de Laço.

As apresentações de rodeio se estendem pela sexta-feira, 1º, seguidas pela semifinal e a final no sábado, 2.

Segundo o coordenador do Rodeio da Expoacre Juruá, Marcos Pereira, da Secretaria de Agricultura do Acre (Seagri), muitas novidades foram realizadas este ano, como o aumento da capacidade das arquibancadas, com aproximadamente quatro mil assentos. “As expectativas são as melhores possíveis, a arena a cada ano tem superado as expectativas de público e, além dos shows, o rodeio é a principal atração”, afirma o representante.

Os espetáculos pirotécnicos nos dias de rodeio terão a utilização de fogos sem estampido, apenas com luzes, levando em conta os danos que causam a crianças, idosos, pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) e animais, e obedecendo também as recomendações do Ministério Público do Acre (MPAC).

A estrutura da Arena de Rodeio está sendo montada na área do Parque de Exposições, no estacionamento do Estádio Arena do Juruá, na rodovia AC- 405, em Cruzeiro do Sul.

Entre as premiações, estão uma motocicleta Honda Start 160 e os prêmios das três modalidades totalizam R$36 mil.

Confira os valores dos prêmios os ganhadores:

Prova Três Tambores

1º – R$ 2.000,00

2º – R$ 1.500,00

3º – R$ 1.000,00

4º – R$ 800,00

5º – R$ 700,00

Prova Rodeio

1º – R$ 8.500 + 1 MOTO Honda Start 160

2º – R$ 5.500

3º – R$ 3.000

4º – R$ 2.000

5º – R$ 1.000

Prova Laço

1º – R$ 4.000,00

2º – R$ 2.500,00

3º – R$ 2.000,00

4º – R$ 1.000,00

5º – R$ 500,00

Com informações da Agência de Notícias do Acre

Foto: José Caminha/Secom