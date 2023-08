Safra da banana cresce 7,7% e valor da produção vai a R$ 161 milhões no Acre em 2023

O presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro, desembarca no Acre na quarta-feira, 30, para dar posse à primeira diretoria da legenda no estado. Fundada em 2015, a sigla está presente em apenas 18 unidades federativas do país e chega ao Acre após a filiação do deputado estadual Emerson Jarude. A posse da primeira diretoria do Novo no Acre acontece às 18h, no auditório da Fecomércio, no Bosque.