Eracides rebate Fábio e diz que máquinas da prefeitura não estão trabalhando em Capixaba

O secretário municipal de Agropecuária, Eracides Caetano, veio a público nesta segunda-feira, 28, desmentir a denúncia do vereador Fábio Araújo (PDT) de que uma máquina da Prefeitura de Rio Branco estaria beneficiando um ramal no município de Capixaba.

O gestor contou que fez um minucioso levantamento técnico por meio de georreferenciamento para repor a verdade. “Assim que soube da denúncia, fui pessoalmente ao local verificar a situação e mesmo sabendo que a área é em Rio Branco, porque conheço tudo ali, fiz questão de marcar os pontos para conferir se estava mesmo no limite e ainda assim, mesmo que não tivesse, existe um Termo de Cooperação Técnica com a Prefeitura de Capixaba que permitiria a execução do serviço”, explicou.

O secretário disse ainda que o local foi alvo da falsa denúncia que fica a 4 quilômetros do limite entre os municípios. De acordo com documento comprobatório apresentado pela equipe técnica da Seagro, as coordenadas levantadas em GPS no decorrer do ramal, mostram por meio imagem da localização dos pontos através do mapa do Google Earth, que o Ramal Antônio Carlos encontra-se no perímetro do município de Rio Branco, estando, portanto, hábil para se fazer serviços de melhoramento de ramal. “Ele foi infeliz em fazer uma denúncia mentirosa e ainda se apresentar no local como fiscal do ICMBio com mais duas pessoas para fazer pressão junto ao pessoal lá. Esse vereador não está trabalhando em favor dos produtores. É o oposto porque ali tinha gente no isolamento e sem poder escoar a produção, sem ter como tirar as pessoas doentes e nós estamos lá trabalhando”, declarou.

Eracides Caetano destacou, por fim, que estão sendo executados os serviços de limpeza em cerca de 13 quilômetros e que cerca de 50 famílias dependem do ramal. Na localidade existem 02 casas de farinha, além da produção de arroz, banana e outros produtos.