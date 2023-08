Programação da Expoacre Juruá inclui shows nacionais, luta de UFC, motocross, corrida, rodeio e cavalgada

Um novo assalto foi registrado em Cruzeiro do Sul e mais uma vez os ladrões agiram com violência contra a vítima. Na ação registrada por meio de câmeras de segurança na noite desta sexta-feira, 25, é possível ver que os assaltantes fazem as vítimas deitarem no chão e chutam o dono do supermercado várias vezes em busca de um cofre, que não havia no local. Os dois ladrões levaram do caixa, cerca de R$ 3 mil, celulares e cigarro. Esse foi o segundo assalto da sexta-feira. A tarde de sexta, quatro homens assaltaram uma fábrica de gelo no Bairro da Várzea e fugiram pela praia do Rio Juruá. Não há informação sobre prisão em nenhum dos dois casos. Violência Em um assalto em uma loja de celulares, em maio deste...