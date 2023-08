Fábrica de gelo é assaltada em Cruzeiro do Sul

Músicos acreanos voltam a reclamar do governo do Acre do que chamam de desrespeito com os artistas locais. Depois do ac24horas divulgar a greve dos músicos que tocam no Senadinho e o assunto repercutir na Assembleia Legislativa, agora é a vez de músicos que foram contratados e tocaram no carnaval deste ano denunciarem que ainda não receberam os recursos. A última noite do carnaval deste ano foi no dia 21 de fevereiro. Ou seja, após mais de 6 meses, nada de pagamento. Um dos músicos de uma banda que tocou no carnaval, e pediu para não ser identificado, conta que o cachê foi dividido em duas partes. Uma parte seria de responsabilidade da prefeitura, que pagou os músicos. No entanto, a outra metade, de responsabilidade do governo acreano, não foi...